متحف الفن الإسلامي يمنح "أولادنا" شهادات تقدير لمشاركتهم فى ورشة فنية

شارك وفد من مؤسسة "أولادنا" لفنون ذوي القدرات الخاصة، في أول معرض فني للتصوير الفوتوغرافي لذوي القدرات الخاصة، بمتحف الفن الإسلامي، التابع لوزارة السياحة والآثار.

شمل المعرض ٦٠ صورة فوتوغرافية لمقتنيات المتحف الأثرية وهم نتاج ورشتين تم إقامتهما بالمتحف، بإشراف الفنان جلال المسرى، حيث تم التقاط عشرات الصور للقطع الأثرية وتم اختيار أفضل الصور الملتقطة لكل مشارك.

افتتحت المعرض رقية فاروق مدير إدارة التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بالمتحف، وأحمد ناجي مدير عام الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوي الإحتياجات الخاصة بقطاع المتاحف، والفنان جلال المسرى.

أقيم المعرض بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتصوير الفوتوغرافي، والذى يحتفل به العالم في التاسع عشر من أغسطس من كل عام.

وقال الفنان جلال المسري: جاءت مشاركة "أولادنا" في المعرض بشكل مميز، حيث قدموا حوالي ٥٠ صورة من المعرض المكون من ٦٠ صورة، ضمت جميع مقتنيات متحف الفن الإسلامي، لأول مرة، وهو ما أثار إعجاب جميع الحضور.

وأضاف المسري: على الرغم من أن كاميرات التليفونات المحمولة للأطفال المشاركين متواضعة مقارنة بالكاميرات الاحترافية المتطورة، إلا أن النتيجة كانت رائعة، ونتج عنه معرض قوي جدا، يجب تسليط الضوء عليه نظرا لما يتمتع به الأطفال من مواهب كبيرة.

على جانب آخر أقيم على هامش المعرض فقرة فنية لمجموعة من الأطفال من ذوي القدرات الخاصة، وفي نهاية الفعالية تم تسليم شهادات تقدير لكل من: الفنان جلال المسرى، والفنانين المشاركين في المعرض، والطالبات المتطوعات ممن قاموا بالأداء الصوتي في الفيديوهات التعليمية الخاصة بمشروع فاكت (ربط المناهج التعليمية بالقطع الأثرية بالمتحف)، وهم: شروق أشرف، بهيجه جمعة، حنان مصطفى، ويستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل الموافق ٢٢ أغسطس.

وتنطلق الدورة السابعة من ملتقى مؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، برئاسة سهير عبدالقادر، يوم ٢٢ سبتمبر المقبل في المسرح الكبير بدار الأوبرا ، بمشاركة العديد من النجوم وسط مشاركة الفرق الفنية- الإفريقية والصينية والعربية.

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