روسيا تقترب من إنتاج نسختها الخاصة من "شاهد- 136"

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية النقاب عن اقتراب روسيا من إنتاج نسختها الخاصة من المسيرة "شاهد-١٣٦"، رغم التأخيرات والعقوبات التي تؤثر على توريد قطع الغيار المطلوبة. وتحرز روسيا تقدما مطردا نحو هدفها لإنتاج كميات كبيرة من الطائرات المسيرة الهجومية الإيرانية التي يمكن أن تحلق لأكثر من ألف ميل وتستهدف مدنا أوكرانية.

وحصلت الصحيفة على الوثائق من مصدر قالت إنه شارك في العمل في منطقة ألابوجا الاقتصادية الخاصة بجمهورية تتارستان، لكنه يعارض الاجتياح الروسي لأوكرانيا.

وتقر إيران بإرسال طائرات مسيرة لروسيا لكنها سبق ذكرت أنها أرسلتها قبل بدء الاجتياح الروسي لأوكرانيا فبراير 2022.

وتنفي روسيا استخدام قواتها للمسيرات الإيرانية في أوكرانيا، إلا أن الرئيس فلاديمير بوتين دعا إلى زيادة الإنتاج المحلي للمسيرات.

وقال في أبريل الماضي إن قيمة صناعة الطائرات المسيرة في روسيا قد تتجاوز قريبا ٢٠ مليار دولار. وفرضت واشنطن عقوبات على كل من روسيا وإيران شملت كيانات وأفرادا على صلة بتصنيع المسيرات، من بينهم مسئولون تنفيذيون إيرانيون في شركة للصناعات الدفاعية.