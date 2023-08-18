"تيجاس الهندية" تبحث فرص الاستثمار فى صناعة الإلكترونيات بمصر

بحث الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم مع أناند آثاريا العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة تيجاس TEJAS الهندية الرائدة فى مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية وتصنيع أجهزة ومعدات الاتصالات، وأرنوب روى المدير التنفيذى ومدير العمليات بالشركة. فرص التعاون فى مجال صناعة الإلكترونيات.

كما ناقش إمكانية تعاون الشركة مع الكيانات الأكاديمية التابعة للوزارة فى مجال التدريب الفنى وبناء القدرات ذات الصلة بتركيب وتشغيل ودعم شبكات الاتصالات.

جاء اللقاء علي هامش زيارة الدكتور عمرو طلعت للهند للمشاركة فى الاجتماع الوزارى المعنى بالاقتصاد الرقمى الذى يأتى ضمن أعمال مجموعة العشرين G20.