إصابة 4 أشخاص في مشاجرة ببنها

أصيب 4 أشخاص فى مشاجرة بين طرفين بقرية كفر مويس التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، إثر تجديد خلافات سابقة بين الطرفين، تم نقل المصابين للمستشفى، وتمكنت مباحث مركز بنها من القبض على 4 سيدات وشخص مصاب، جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم أحمد ربيع رئيس مباحث مركز بنها، يفيد بتلقيه اشاره من المستشفى بوصول " على .أ" مصاب بقطع ذبحي، " صابر .ع" مصاب بجرح قطعى بالرأس، و" خيرية .ح" مصابة بجرح قطعة بالرأس، " أحمد ع" مصاب بكدمات .

انتقل على الفور ضباط مباحث المركز وتم ضبط " رمضان .م .م"، مصاب بالرأس، و4 سيدات، بالفحص تبين أن الخلافات ترجع للعام الماضى وقيام متهمين من طرف الجناة بقتل شاب من طرف المجنى عليهم، وصدر حكم قضائى ضد المتهمين بالحبس 15 عاما، وبراءة شقيقهم المتهم الثالث، وأغلق منزل المتهمين وتم طردهم وفوجئت أسرة القتيل بقيام " زوجات المتهمين المحبوسين" بفتح المنزل والتعدى عليهم.

وصدر حكم ببراءه " رمضان .م .م" " "، من التعدى على والدة القتيل وأبنائها فيما قامت سيدات بإلقاء مياه بشطة والتعدى على المصابين

تم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم فى الواقعة " سكين"، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة للتحقيق .