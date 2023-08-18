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الجمعة 18 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بيبو يطير إلى النمسا لإنهاء ترتيبات معسكر الأهلي

خالد بيبو
خالد بيبو
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غادر خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي القاهرة اليوم الجمعة متوجهًا إلى النمسا، في رحلة تستغرق 48 ساعة، للاطمئنان على جميع  الترتيبات الخاصة بمعسكر إعداد فريق الكرة للموسم الجديد.

وحدد الجهاز الفني الفترة من 28 أغسطس الجاري حتى 6 سبتمبر المقبل لإقامة معسكر الإعداد في النمسا.

رافق خالد بيبو خلال الرحلة سمير عدلي المدير الإداري لفريق الكرة.

من المقرر أن يتفقد بيبو فندق الإقامة وملاعب التدريب والاطمئنان على وسائل الانتقال وجميع الأمور المتعلقة بالمعسكر، وإزالة أي معوقات قد تظهر مبكرًا، لتوفير الأجواء اللازمة للجهاز الفني واللاعبين.

ويعود خالد بيبو إلى القاهرة، للوقوف على آخر الترتيبات الخاصة بالسفر إلى النمسا.

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