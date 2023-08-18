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الجمعة 18 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على اللص الفاشل بمنطقة التجمع الأول

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" يتضمن قيام مسجل خطر بمحاولة سرقة سيارة  بالتجمع الأول.

وتعود الواقعة عندما تم تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تضمن قيام شخص بفتح شنطة سيارة
ملاكى عن طريق كسر الزجاج الخلفى حال توقفها بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وانصرافه مستقلًا سيارة ملاكى قيادته.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة (عاطل - له معلومات جنائية).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور، واعترف بشروعه فى سرقة السيارة المشار إليها، إلا أنه لم يتمكن من ذلك، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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