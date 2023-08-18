الكشف على 785 مواطنًا في قافلة طبية مجانية بنقادة ضمن "حياة كريمة"

صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بأن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية البحري قامولا التابعة لمركز نقادة ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأضاف الداودي أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على عدد ٧٨٥ مواطنا فى ٦ تخصصات طبية بواقع "٢٨١ حالة أمراض باطنية، ١٩١ حالة أمراض جلدية وتناسلية، و١٦٥ حالة طب أطفال، و ٧٦ حالة أمراض نساء وتوليد ، و٣٧ حالة جراحة عامة، و٣٥ حالة تنظيم الأسرة " فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد ١٦٤ حالة، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

ومن جانبه، قال الدكتور راجي تواضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا أنه الى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة فإن القافلة تقوم ايضا بخدمات التوعية حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية وخطورة الزيادة السكانية، والوقاية من الأمراض المختلفة، حضرهما ٢٩ مواطنا.