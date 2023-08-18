الاتحاد الأوروبي يستنكر هدم الاحتلال مدرسة عين سامية بالضفة الغربية

استنكر الاتحاد الأوروبي هدم قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة عين سامية بالضفة الغربية، الممولة منه.

وطالب الاتحاد الأوروبي إسرائيل، في بيان، الجمعة، باحترام حق الأطفال الفلسطينيين في التعليم، و"بتعويض الاتحاد الأوروبي عن التمويل الذي فقده".

وكانت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، قد هدمت أمس الخميس، المدرسة الواقعة في تجمع بدوي ببلدة كفر مالك، شرق رام الله.

ويُذكر أن المدرسة دُشنت منتصف شهر فبراير 2022، بتنسيق بين وزارة التربية والتعليم، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بتمويل أوروبي من خلال إحدى المؤسسات الدولية العاملة في فلسطين، وبجهود متطوعين، لتخدم طلبة تجمع عين سامية البدوي، كواحدة من مدارس الصمود والتحدي في المناطق المصنفة (ج).