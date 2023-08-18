أمن القاهرة يكشف ملابسات واقعة مقتل عامل بطلق خرطوش بالرأس بمدينة بدر

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات واقعة مقتل عامل بطلق خرطوش بالرأس بمدينة بدر.

وتلقى قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة يلاغا من إحدى المستشفيات بإستقبال جثة (عامل - مقيم بمحافظة أسيوط) مصاب بطلق نارى بالرأس.

وبالفحص وسؤال نجله (عامل - مقيم بذات العنوان)، قرر بأنه حال دخول والده وبعض العمال لأحد المواقع تحت الإنشاء بدائرة القسم مستقلين سيارة ميكروباص " أجرة" حدثت بينهم و بين (حارس الموقع) مشادة كلامية لإعتراضه دخولهم قام على إثرها الأخير بإخراج بندقية خرطوش وإطلاق عيار نحو والده نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها والتى أودت بحياته "ولاذ بالفرار".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم عبارة عن (بندقية خرطوش "مطموسة الأرقام" - طلقتين لذات العيار)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.