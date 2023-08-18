أسعار الذهب اليوم الجمعة 18 أغسطس 2023

الجمعة 18/أغسطس/2023 - 09:42 ص

ارتفعت أسعار الذهب في مصر فى بداية تعاملات اليوم الجمعة 18 أغسطس 2023 بمقدار طفيف لم يجاوز 5 جنيهات في محلات الصاغة.

ووصل سعر عيار 24 نحو 2566 جنيها للبيع و2589 جنيها للشراء وعيار 21 لنحو 2245 جنيها للبيع و 2265 جنيها للشراء .

بلغ سعر عيار 18 لنحو 1924 جنيها للبيع و1941 جنيها للشراء و عيار 14 لنحو 1497 جنيها للبيع و 1510 جنيهات للشراء.

وصل سعر الجنيه الذهب إلي 17.96 ألف جنيه للبيع و 18.12 ألف جنيه للشراء و كيلو الذهب نحو 2565 جنيها للبيع و 2588 جنيها للشراء وأوقية الذهب لنحو 79.8 ألف جنيه للبيع و80.51 ألف جنيه للشراء.