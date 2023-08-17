أهلي جدة يتصدر الدوري السعودي بانتصار على الخليج

حقق فريق أهلي جدة، انتصارًا ثمينًا على نظيره الخليج بثلاثية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري روشن (الدوري السعودي) في موسمه الجديد 2023-2024.

وواصل الأهلي عروضه القوية في الدوري السعودي، بتحقيق الانتصار الثاني على التوالي على الخليج، بعد فوزه في المباراة الماضية على الحزم بنتيجة 3-1.

كان أهلي جدة، أنهى الشوط الأول من مباراته ضد الخليج، متقدمًا بثنائية دون رد، عن طريق المدافع البرازيلي روجر إبانيز في الدقيقة التاسعة، والجزائري رياض محرز في الدقيقة 45+1.

وفي الشوط الثاني، قلص منصور حمزي الفارق لصالح الخليج بهدف في الدقيقة 58، قبل أن يحرز سميحان النابت ثالث أهداف الراقي في اللقاء في الدقيقة 100 من صناعة ألان سانت ماكسيمين.

بهذا الفوز، تصدر أهلي جدة، جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 6 نقاط بفارق نقطتين عن الرياض، فيما تذيل الخليج الترتيب بلا نقاط.

وغاب المهاجم المصري محمد شريف عن قائمة الخليج في مباراته ضد أهلي جدة، بعدما تعاقد معه النادي السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي قادمًا من الأهلي بعقد يمتد لموسمين.