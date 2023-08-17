البورصة تربح 17 مليار جنيه فى أسبوع ومؤشرها الرئيسي يصعد 1.46%

حققت البورصة المصرية مكاسب سوقية قدرها 17.1 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنتهي ، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند مستوى 1.202 تريليون جنيه، مقابل 1.219.6 تريليون جنيه بنهاية الأسبوع السابق.

على صعيد المؤشرات أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 17969 نقطة, مسجلا ارتفاعا بنحو 1.46%، بينما سجل مؤشر EGX70 EWI صعودا بنسبة 1.37% مغلقا الفترة عند 3628 نقطة.



بينما سجل مؤشر S&P ارتفاعا بنحو 3.1% مغلقا الفترة عند 3075 نقطة.



و بالنسبة لمؤشر EGX30 capped سجل ارتفاعا بنحو 1.07% مغلقا عند 21728 نقطة، بينما سجل مؤشر EGX100 EWI ارتفاعا بنحو 1.26% مغلقا الفترة عند 5353 نقطة.



وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع مؤشرات باستثناء مؤشر إيجي إكس 70، وسط تداولات تجاوزت 1.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.219 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 565.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 67.4 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.21% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.02%، والعرب على 4.77%، واستحوذت المؤسسات على 24.69% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.30%.



ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة 58.8 مليون جنيه، 21 مليون جنيه، 219.8 ألف جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 36.6 مليون جنيه، 18.2 مليون جنيه، 25.2 مليون جنيه، على التوالي.



تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 17969 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 21728 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 7526 نقطة.