كشف ملابسات فيديو تعدي قائد سيارة على عامل بحدائق الأهرام وضبط المتهم

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص مستقلًا سيارة بالتعدى على أحد العمال حال قيامه بالحفر تمهيدًا لتركيب كابل كهرباء بمنطقة حدائق الأهرام.

بالفحص أمكن التوصل للعامل المشار إليه وبسؤاله قرر أنه أثناء قيامه بأعمال الحفر ضمن مجموعة عمالة تابعة لإحدى الشركات لتوصيل كابل كهرباء حضر الشخص المشار إليه مستقلًا سيارته وقام بالاعتراض على الحفر والتعدى عليه بالسب دون إحداث إصابته وهدده والمتواجدين معه بالإيذاء.

أمكن تحديد مرتكب الواقعة مقيم بدائرة القسم وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وأضاف أنه قام بالاعتداء على العامل المذكور على النحو المشار إليه اعتراضا على الحفر فى الطريق المؤدى إلى مسكنه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.