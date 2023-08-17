حبس فرد أمن قتل «مبلط سيراميك» بطلق ناري بمدينة بدر.. تفاصيل وصور

أمرت نيابة الشروق وبدر اليوم الخميس، بحبس فرد امن متهم بقتل «مبلط سيراميك» بطلق ناري في الرأس بسبب مشادة كلامية نشبت بينهما، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة، أن المجني عليه محل إقامته محافظة أسيوط ويدعي « محمد يوسف» ويحضر إلي القاهرة للعمل في المناطق العمرانية الجديدة، وفي يوم الواقعة قام فرد الأمن بمنع دخول معدات مبلط السراميك والبلاط إلي مكان العمل وتصدى للمجني عليه ولذلك نشب بينهما مشادة كلامية على أثرها أطلق عليه طلقة خرطوش في رأسه فأنهى حياته في الحال.



كما دلت التحقيقات على أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ألقت القبض على المتهم بعد وقوع الحادث بوقت قليل وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

الضحية