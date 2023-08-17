رئيس جامعة المنيا يشيد بجهود القافلة البيئية المتكاملة في قرية ريحانة



أكد الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، نجاح القافلة البيئية المتكاملة التي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في تقديم خدماتها الطبية والتنموية لأهالي قرية ريحانة بمركز أبو قرقاص التابع لمحافظة المنيا، وذلك في ضوء مشاركة الجامعة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري.

وقال إن الفريق الطبي المرافق للقافلة وقع الكشف الطبي على ٥٨٠ مواطن من أهالي القرية في تخصصات "الأطفال، الباطنة، الأنف والأذن، الرمد، المسالك البولية، الجلدية، النساء والتوليد، العظام، القلب، الصدر، الجراحة"، مشيراً إلي أنه تم صرف الأدوية بالمجان للحالات المستحقة من خلال فريق كلية الصيدلة.

وفي إطار مواصلة جامعة المنيا تنفيذ حملتها لمكافحة إلقاء المخلفات في المجاري المائية التي تؤدي الى تلويث البيئة وانسداد في الترع والمساقي التي تم تبطينها خلال المشروع القومي لتبطين الترع، أوضح رئيس الجامعة أن قافلة الجامعة عقدت العديد من الندوات التوعوية لأهالي القرية وتوزيع منشورات التوعية، وتعليق البوسترات؛ لتوعية الأهالي وتشجيعهم على الحفاظ على الترع وعدم إلقاء المخلفات بها، وما له من مردود إيجابي علي الصحة العامة وتحسين البيئة.

الجدير بالذكر أن طلاب كلية التربية الرياضية شاركوا في تنظيم دخول المرضي الي العيادات الطبية بالقافلة التي يشرف على تنفيذها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.