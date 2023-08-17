تحقيقات موسعة حول مصرع مهندس وإصابة 3 عمال إثر حريق مصنع بمدينة بدر

فتحت نيابة الشروق وبدر تحقيقات موسعة لكشف ملابسات مصرع مهندس وإصابة 3 أشخاص آخرين بينهم شقيق المتوفى بحروق خطيرة إثر انفجار “تانك كحول” داخل مصنع بمدينة بدر، وكلفت بانتداب المعمل الجنائي لفحص مكان الحريق للوقوف على أسبابه وملابساته.

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوقوع انفجار داخل مصنع لإنتاج طابعات الكتب ووجود متوفى ومصابين.

على الفور، انتقلت أجهزة الأمن وتبين انفجار تانك كحول يستخدم فى تصنيع طابعات الكتب ، وأسفر الحادث عن وفاة مهندس وإصابة 3 أخرين بينهم شقيق المتوفى بحروق خطيرة وتم نقل المصابين للمستشفى فى حالة حرجة لتلقى العلاج، ويتولى رجال المباحث بإجراء التحريات وسؤال شهود العيان والمصابين للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.