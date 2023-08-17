شبكات مياه المقطم تجتاز المراجعات الفنية لشهادة التنمية الفنية المستدامة TSM

قال المهندس مصطفى الشيمى - رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، إن شبكات مياه المقطم التابعة للشركة قد اجتازت بنجاح كافة المراجعات الفنية المؤهلة للحصول على شهادة اعتماد التنمية الفنية المستدامة TSM.

وأكد في بيان اليوم الخميس، أن الشركة لا تدخر أى جهد فى تزويد جميع المواقع التابعة لها بكافة عناصر تحقيق الجودة الفنية لضمان إنتاج وتوزيع مياه الشرب بجودة عالية تتماشى مع المعايير والمواصفات القياسية لوزارة الصحة المصرية، موضحًا أن الشركة لديها خطة طموحة لاعتماد كافة مواقعها والحصول على شهادات الجودة والاعتماد فى كافة مجالات وقطاعات الشركة تحقيقاً لمعايير الجودة الشاملة.

جدير بالذكر أن شبكات مياه المقطم هى أحد فروع الشبكات التابعة للقطاع الفنى لجنوب وغرب القاهرة بالشركة، حيث تم انشائها فى ديسمبر ١٩٩٤، ويبلغ عدد المستفيدين من خدماتها ما يقرب ٥٦٤٣٠ مشترك بمناطق (الهضبة العليا والهضبة الوسطى وإسكان محافظة القاهرة وإسكان هيئة تعاونيات البناء والإسكان ومنطقة الاستثمار).

وأكد المهندس مصطفى الشيمي، أن الشركة مستمرة فى تأهيل كافة مواقع الشركة للحصول على أعلى شهادات الجودة التي تتماشى مع المعايير العالمية فى إنتاج مياه الشرب وضمان استدامة الخدمات المقدمة بأعلى مستويات الجودة الدولية.

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