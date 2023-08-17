ads
الخميس 17 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الدفاع الروسية: مقتل 890 جنديا أوكرانيا خلال يوم

الحرب الاوكرانية
الحرب الاوكرانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكدت وزارة الدفاع الروسية، مقتل 890 جنديا أوكرانيا حصيلة عملياتها العسكرية على كافة المحاور خلال يوم.

 وأوضحت الدفاع الروسية - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم /الخميس/ - أن القوات الروسية شنت عمليات   هجومية ناجحة وعززت مواقعها فى محور دونيتسك، حيث صدت 4 هجمات معادية، وقضت على 310 جنود أوكرانيين ودمرت مدفع هاوتزر (D-20).
وأضافت أنه تم صد 6 هجمات معادية والقضاء على 125 جنديا وتدمير مدفع (M777) ومدفعية أمريكية الصنع في محور كوبيانسك، فيما تم القضاء على 55 جنديا أوكرانيا، وتدمير مدفعية (Akatsiya)، ومدفعان من طراز (D-30)، في محور كراسني ليمانسك.
وفي محور جنوب دونيتسك، أشارت الدفاع الروسية إلى أنه تم القضاء على أكثر من 175 جنديا أوكرانيا وتدمير دبابتين ومدفع هاوتزر (D-20) ومدفعين من طراز (Gvozdika)، كما تمكنت القوات الروسية في محور زابوروجيه، من صد هجوم واستهداف اللواء الجوي 46 الأوكراني، والقضاء على 195 جنديا، وتدمير 4 ناقلات جند مصفحة، ومركبات قتالية ومدفع أمريكي الصنع، بالإضافة إلى مدفعي من طراز (Msta-B) ومدفع هاوتزر (D-20).
ولفتت الدفاع الروسية، إلى أنه تم القضاء على 30 جنديا وتدمير مدفع هاوتزر D-30، في محور خيرسون، كما اعترضت أنظمة الدفاع الجوي قاذفة صواريخ متعددة (هيمارس)، ودمرت 18 مسيرة أوكرانية في لوجانسك ودونيتسك وزابوروجيه وخاركوف.

دونيتسك القوات الروسية أوكرانيا