مصرع مهندس وإصابة 3 عمال إثر حريق داخل مصنع بمدينة بدر

لقى مهندس مصرعه واصيب 3 أشخاص أخرين بينهم شقيق المتوفى بحروق خطيرة اثر انفجار تانك كحول داخل مصنع بمدينة بدر.

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوقوع أنفجار داخل مصنع لأنتاج طابعات الكتب ووجود متوفى ومصابين.

وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن وتبين أنفجار تانك كحول يستخدم فى تصنيع طابعات الكتب ، واسفر الحادث عن وفاة مهندس وأصابة 3 أخرين بينهم شيق المتوفى بحروق خطيرة وتم نقل المصابين للمستشفى فى حالة حرجة لتلقى العلاج، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان والمصابين للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.