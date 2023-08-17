تواصل أعمال توصيل خطوط الصرف الصحي بدنشواي

تفقد طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية ، اليوم يرافقة محمد الشيخ رئيس الوحدة القروية بدنشواي، أعمال توصيل خطوط المياه والصرف الصحي بقرية دنشواي ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ويعتبر الصرف الصحي من أهم مشروعات البنية التحتية التي تستهدفها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى المبادرة ومن أكثرها تكلفة للتخفيف عن كاهل المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة الميدانية المستمرة لكافة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للوقوف على معوقات العمل وتذليلها للدفع المستمر لنسب التنفيذ لسرعة إنهاء المشروعات لما يشكله الحفر بالشوارع من عبىء على أهالي القرى لما ينتج عنه من إعاقة لحركة المواطنين.