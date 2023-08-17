البطريرك يوحنا العاشر يستقبل وفدا من كنيسة اليونان

استقبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق يوحنا العاشر، وفداً كنسياً من كنيسة اليونان نقلَ إليه تحية ومحبة رئيس أساقفة أثينا وسائر اليونان إيرونيموس الثاني.

ضم الوفد مطران كورنثوس ديونيسيوس ومطران بيريستيريو غريغوريوس ومسؤول المجلة اللاهوتية theologia أندرياس كاتسيارس.

ونقل الوفد أيضأ دعوة كنيسة اليونان للمشاركة في حفل اليوبيل المئوي للمجلة المذكورة والذي سيقام في أثينا شهر أكتوبر المقبل احتفالاً أيضاً بمرور 15 عاماً على توليه رئيس الأساقفة مهامه على رأس الكنيسة اليونانية.

بدوره عبّر البطريرك يوحنا العاشر،عن شكره وطلب نقل محبة الكنيسة الأنطاكية لرئيس الأساقفة وللكنيسة اليونانية.