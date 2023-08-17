إخماد حريق شقة سكنية بمنطقة ناهيا البلد في كرداسة

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، حريقا نشب داخل شقة سكنية بشارع المطاحن من شارع شلبي بمنطقة ناهيا البلد بدائرة مركز شرطة كرداسة شمال المحافظة دون وقوع إصابات.

وفي التفاصيل، تلقى المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع المطاحن من شارع شلبي بمنطقة ناهيا البلد بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.