إصابة شخصين في انقلاب سيارة ملاكي بـ800 فدان بأكتوبر

أصيب شخصين في حادث انقلاب سيارة ملاكي أسفل كوبري الـ800 فدان بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أسفل كوبري الـ800 فدان بمدينة 6 أكتوبر.

وعلى الفورانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي أختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث إصابة شخصين جري نقل المصابين إلي مستشفي 6 أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.