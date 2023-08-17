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الخميس 17 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إحباط محاولة التنقيب عن الآثار داخل عقار بالسيدة زينب

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أحبطت أجهزة الأمن بالقاهرة محاولة 6 أشخاص التنقيب عن الآثار داخل عقار بمنطقة السيدة زينب. 

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.   

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المُشار إليه وأمكن ضبط 6 أشخاص “لأحدهم معلومات جنائية” حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضى بالعقار المشار إليه "ملك أحدهم" وعُثر بداخلها على حفرة بعمق 15 مترا.

كما تم ضبط الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

إحباط محاولة التنقيب عن الآثار منطقة السيدة زينب