"غرفة الطباعة": مساعدة الشركات للاشتراك بمعرض All in Print 2023 بالصين

دعت غرفة صناعات الطباعة والتغليف في اتحاد الصناعات أعضائها للمشاركة فى المعرض الدولى All in Print 2023 والمقرر إقامته فى الصين خلال الفترة من 1 - 4 نوفمبر 2023 بهدف التعرف على ما وصلت إليه تكنولوجيا التغليف والطباعة في العالم، خاصة مع الزخم الكبير الذي يشهده المعرض من المشاركة الدولية الموسعة فيه.

وقالت غرفة الطباعة والتغليف في بيان لها اليوم، إنها تواصلت مع الجانب الصيني وكذلك مع منظمي المعرض بهدف اتاحة التسهيلات للشركات المصرية المشاركة، ومن ضمن التسهيلات تقديم خطاب موجهة الي السفارة للحصول علي تأشيرة السفر الي الصين و توفير مترجم لتسهيل التواصل مع العارضين.

وأشارت الغرفة إلى أنها أعدت قائمة بالفنادق بأسعار مخفضة لزوار المعرض من أعضاء غرفة الطباعة وتوفير وسائل مواصلات في فترة المعرض، مؤكدة أنها تبذل قصارى جهدها بالتواصل المستمر مع الجانب الصيني لإتاحة كل التسهيلات للشركات.

وأوضحت الغرفة، أنها تسعى دائما لدعم الشركات للتواجد في المعارض والمحافل الدولية وكافة الفعاليات التي يمكن أن تساهم في نمو قطاع صناعة الطباعة والتغليف ودعمه بالمعلومات وأحدث التكنولوجيا الحديثة والتعرف على كل ما هو جديد في عالم تكنولوجيا الطباعة والتغليف.