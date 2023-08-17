الضرائب: تنظيم ندوات دعم وتوعية "أون لاين" يوميا حول مختلف الموضوعات الضريبية

أكد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على تنفيذ توجيهات وزير المالية بالتواصل المستمر والفعال مع كافة الممولين ومع مختلف الغرف التجارية والاتحادات الصناعية وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين والنقابات المهنية لتقديم التوعية اللازمة ولمساعدتها ، وتقديم الدعم الفني اللازم لتيسير التعامل مع المنظومات الضريبية المختلفة مثل ( منظومة الفاتورة الالكترونية – منظومة الايصال الالكتروني - التجارة الالكترونية – منظومة توحيد معايير وأسس احتساب ضريبة الأجور والمرتبات – منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة ) .

وأضاف أن ذلك يأتي من خلال ندوات التوعية المجانية الأون لاين التي يتم تنظيمها يوميا من خلال وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، ويتم الإعلان عن مواعيد هذه الندوات من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك وأيضا على الموقع الالكتروني للمصلحة ، مشيرا إلى أن مصلحة الضرائب تقوم أيضا بتنظيم سلسلة ندوات وورش عمل مجانية بالتعاون مع مختلف مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني ، مؤكدا أنه يحاضر في هذه الندوات فريق متخصص وعلى درجة عالية من الكفاءة للشرح والرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات حول المنظومات الضريبية المختلفة.



وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية: إن المصلحة تبذل كل الجهد من أجل تقديم التوعية الضريبية الصحيحة للممولين وتقديم المساعدة والدعم الفني ، وخاصة مع تطبيق المنظومات الإلكترونية المختلفة ؛ وذلك تيسيرا على الممولين ، وضمانا للتطبيق الصحيح للقانون ، مضيفا أن مصلحة الضرائب ترحب بكافة الدعوات للتنسيق مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني والضريبي لعقد ندوات توعية ضريبية بالحضور الفعلي.

وأشار الدكتور فايز الضباعني، أن مصلحة الضرائب المصرية اهتمت كثيرًا بأن يكون لها تواجد من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لتوصيل المعلومات الضريبية الصحيحة بمختلف الوسائل للممولين خاصة مع انتشار المنصات الرقمية ، وانتشار التعامل معها ، فقامت المصلحة بإنشاء صفحات رسمية لها على مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك ، وتويتر، وانستجرام ، ولينكد ان ،والتليجرام ، ومازالت حريصة على انشاء صفحات رسمية لها في اى مواقع أخرى على الانترنت يتم استحداثها ، لافتا إلى أن ذلك يأتي من حرص المصلحة على التواصل الفعال والحالي مع كافة أطراف المجتمع الضريبي والمدني .

وأوضح أنه يمكن للممولين متابعة كافة مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمصلحة من خلال:

قناة اليوتيوب الرسمية لمصلحة الضرائب

https://www.youtube.com/@tax_egypt

الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك:

https://www.facebook.com/tax.egypt

الصفحة الرسمية للمصلحة على تويتر:

https://twitter.com/tax_egypt

الصفحة الرسمية للمصلحة على انستجرام:

https://www.instagram.com/tax_egypt

الصفحة الرسمية للمصلحة على لينكد ان

https://www.linkedin.com/in/tax-egypt



الصفحة الرسمية للمصلحة على التليجرام

https://t.me/egypt_tax

وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الاتصال علي الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتي الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة و السبت .