انتعاشة سياحية في سانت كاترين.. صور

تشهد مدينة سانت كاترين في الفترة الحالية انتعاشة سياحية واستقبال وفود من مختلف الجنسيات الأجنبية، الذين أشادوا بمقتنيات دير سانت كاترين، والروحانيات التي لمسوها، منذ أن وطأت أقدامهم المدينة، مؤكدين أن جنوب سيناء تتمتع بالأمن والأمان، وبها من المقومات السياحية غير المتوافر في أي مكان في العالم.

وقال اللواء طلعت العناني، المشرف العام على مدينة سانت كاترين ومشروع التجلي الأعظم لـ"البوابة نيوز" إن الأمور جميعها تحت السيطرة ولله الحمد، موضحا أن الأمطار التي تعرضت لها المدينة خلال الأيام الماضية جمعت سيل خيف في منطقتي واي سعال ومنطقة النبي صالح بداية من الكمين وسار السيل في مجراه الطبيعي، وسط فرحة الأهالي.

وأشار العناني إلى أن المدينة استقبلت مئات الزوار، من مختلف الجنسيات بجانب الزوار المصريين، لافتا إلى أن السائحين زاروا مدينة سانت كاترين، ودير سانت كاترين الذي يحتوي على الكنيسة الكبرى، وكنيسة العليقة المقدّسة، وكنيسة الجماجم، والمسجد الفاطمي، ومتحف الدير، كما قاموا بزيارة جبل موسى، وجبل المناجاة، ومحمية سانت كاترين، وقبر النبي صالح، ومنطقة وادي حبران التي تضم نقوشًا سيناوية قديمة، وجبل عباس، ومنطقة جبل الصناع التي تضم العديد من الآثار الإسلامية.

كانت صفحة سانت كاترين مدينتي الجميلة المعنية للترويج السياحي للمدينة قد نشرت مجموعة من الصور لزوار المدينة اليوم.

كانت غادة شلبى نائب وزير السياحة والأثار لشئون السياحة، قد توجهت إلى مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء مؤخرا؛ للوقوف على آخر مستجدات مشروع تطوير موقع "التجلى الأعظم" بمدينة السلام والتي شملت أعمال التطوير الكاملة التي قامت بها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتي تضمنت إنشاء عدد من المنشآت الفندقية منها النزل البيئية والفنادق الجبلية بمختلف الدرجات السياحية بإجمالي طاقة فندقية جديدة تبلغ حوالى 514 غرفة إلى جانب المراكز الاستشفائية.

وأكدت نائب الوزير على أن هذا المشروع يهدف إلى إبراز الهوية الفريدة لمنطقة سانت كاترين التي احتضنت الأديان السماوية الثلاثة، إلى جانب الأماكن الروحانية الفريدة الأخرى مثل وادي الراحة وجبل موسى وجبل كاترين، وهو ما يقدم تجربة سياحية روحانية فريدة للسائح.

وأوضحت أن الوزارة تعتزم الترويج لهذا المشروع عن طريق إعداد استراتيجية ترويجية وتسويقية للمدينة لتعظيم الاستفادة من مقوماتها السياحية والاثرية والبيئية والروحانية وإبراز ما تقدمه من أماكن روحانية وسياحية فريدة إلى جانب الأنشطة السياحية المتعددة التي يمكن للسائح القيام بها بما يساهم في جذب شرائح جديدة من السائحين من مختلف دول العالم من المهتمين بالسياحة الروحانية والسياحة الاستشفائية.

كما أشادت نائب الوزير بالجهود المبذولة لتطوير المنطقة وأعربت عن شكرها لكافة الجهات المعنية بهذا الشأن.

وخلال الزيارة استعرض المهندس محسن سعيد رئيس جهاز تعمير سيناء المخطط العام لمشروع التطوير ومدى اندماجه مع طبيعة المنطقة بما يكفل عدم التأثير على الطابع المميز لها، كما تم استعراض التجربة السياحية المخطط لها بالمنطقة بما تتضمنه من أنشطة متنوعة والمسارات المزمع الانتهاء منها بما يحقق تجربة سياحية متميزة.

ورافق نائب الوزير خلال الزيارة المهندس محسن سعيد رئيس جهاز تعمير سيناء، واللواء طارق عبيد رئيس مدينة سانت كاترين، واللواء طلعت العناني المشرف العام على مدينة سانت كاترين ومشروع التجلى الأعظم، ومحمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، وحسين محمد مدير مكتب الوزارة في شرم الشيخ والمشرف العام على مكاتب الوزارة بجنوب سيناء، وممثلين من الشركات المنفذة للمشروع.

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