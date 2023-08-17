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الخميس 17 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

انطلاق معسكر إنبى المغلق بالإسكندرية استعداداً للموسم الجديد

معسكر إنبي بالإسكندرية
معسكر إنبي بالإسكندرية
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دخل الفريق الأول بنادى إنبى معسكرا مغلقا بالإسكندرية خلال الفترة من 16 وحتى 23 أغسطس الجارى ، وذلك لرفع الكفاءة الفنية والبدنية للاعبين استعداداً لإنطلاق الموسم الجديد.

وحرص الجهاز الفنى للفريق البترولى بقيادة تامر مصطفى على وضع برنامج بدنى وفنى لتجهيز كافة اللاعبين بالمعسكر، استعدادا لإنطلاق منافسات الموسم الجديد، مع خوض مباراتان وديتان خلال فترة المعسكر .

من جانبه أكد محمد إسماعيل مدير الكرة بإنبي، أن فريقه سيخضع لبرنامج اعداد قوي مقسم على مراحل الاولي بدأت صباح اليوم بالانتظام في معسكر مغلق بالإسكندرية يتخلله التركيز على الجانب البدني وتستمر المرحلة الاولي لمدة أسبوع بعدها يعود الفريق للقاهرة للانتظام في معسكر تدريبي لمدة أسبوع على ان ينهى الفريق فترة إعداده بمعسكر أخير بالإسكندرية لمدة اسبوع وتشهد هذه الفترة خوض سلسلة مباريات ودية لتجهيز اللاعبين والاطمئنان على حالة الجميع قبل انطلاق الموسم.

إنبى تامر مصطفى نادي انبي محمد اسماعيل محمد إسماعيل مدير الكرة بإنبي