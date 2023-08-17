قوات الأمن الروسية تلقي القبض علي شخصين بتهمة التخطيط لأعمال إرهابية

أعلنت السلطات الروسية، إلقاء القبض علي شخصين بتهمة التخطيط لتفجير محطات الاتصال والإنترنيت في مدينة زيلينوجورسك بالإقليم الممتد بين وسط وشرق سيبيريا، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وقال جهاز الأمن الفدرالي في بيان له: "أحبطت أجهزتنا عملا إرهابيا في مدينة زيلينوجورسك المغلقة".

وتابع البيان أن اثنين من أنصار منظمة "مواطنو الاتحاد السوفيتي" المحظورة في روسيا كانا يخططان لتفجير محطات الاتصال التابعة لشركتي "روستيليكوم" و"ترانستيليكوم" لمنع إرسال مذكرات الاستدعاء للتجنيد.

وأضاف أن الموقوفين كانا يخططان لشراء المتفجرات من طرف أمني خدعهما، حيث تم اعتقالهما بالجرم المشهود.