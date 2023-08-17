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الخميس 17 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

انقلاب سيارة ربع نقل أعلى الطريق الدائري الأوسطي بالقاهرة

جانب من الحادث
جانب من الحادث
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أصيب سائق إثر انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الدائرى الأوسطى اتجاه حلوان. 
 كانت غرفة عمليات المرور تلقت بلاغا يفيد بوجود حادث انقلاب سيارة ربع نقل علي طريق الأوسطي اتجاه حلوان وبعد بوابة الرسوم وقبل مسجد الفتاح العليم، مما تسبب فى زحام مرورى وانتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان البلاغ، وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص أصيب قائد السيارة نتيجة الحادث وتم نقله الى مستشفى بدر لتقلى العلاج اللازم فيما رفع رجال المرور آثار الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة .

الحادث 
أعلى الطريق الدائري الأوسطي اتجاه حلوان الطريق الدائري الأوسطي انقلاب سيارة حادث انقلاب سيارة ربع نقل