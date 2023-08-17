رضا سليم يصل إلى القاهرة للانضمام لتدريبات الأهلي استعدادا للموسم الجديد

وصل المغربي رضا سليم لاعب الأهلي الجديد إلى مطار القاهرة الدولي منذ قليل، استعدادا للانضمام لتدريبات الفريق قبل بداية الموسم الجديد.

ومن المنتظر أن يتواجد اللاعب المغربي بمقر النادي الأهلي لإنهاء بعض الإجراءات الخاصة بالإقامة، وكذلك الترتيبات الخاصة ببعض الأمور الفنية قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.

ويستعد الأهلي لإقامة معسكر خارجي في النمسا خلال الفترة المقبلة يخوض خلاله الفريق عددا من المباريات الودية.

وأعلن مسئولو النادى الأهلى التعاقد مع المغربى رضا سليم، جناح فريق الجيش الملكى المغربى منذ أيام حيث تواجد اللاعب بالقاهرة وتم الإعلان عن الصفقة بعد أن اجتاز اللاعب الكشف الطبى ووقع على العقود رسميا لمدة 4 مواسم مقبلة، بعد الوصول للقاهرة مساء الأحد الماضي.

وكلفت صفقة رضا سليم النادى الأهلى 2 مليون و100 ألف دولار، سيتم دفعها على 3 أقساط، بالإضافة لامتيازات أخرى مثل 300 ألف دولار على نسبة المشاركة وتسجيل الأهداف و20% من إعادة البيع.