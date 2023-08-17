بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس الأربعاء، على انخفاض مؤشرها العام 41ر3 نقاط ليبلغ مستوى 47ر7120 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 05ر0 %.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 4ر142 مليون سهم عبر 8640 صفقة نقدية بقيمة 8ر31 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 77ر1 نقطة ليبلغ مستوى 17ر5781 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 03ر0 % من خلال تداول 6ر63 مليون سهم عبر 3056 صفقة نقدية بقيمة 9ر8 ملايين دينار كويتي.

كما انخفض مؤشر السوق الأول 11ر4 نقاط ليبلغ مستوى 81ر7822 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 05ر0 % من خلال تداول 8ر78 مليون سهم عبر 5584 صفقة بقيمة 9ر22 مليون دينار كويتي.

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 21ر3 نقاط ليبلغ مستوى 69ر5782 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 06ر0 % من خلال تداول 4ر47 مليون سهم عبر 2365 صفقة نقدية بقيمة 6ر7 ملايين دينار كويتي.