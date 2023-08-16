عرض خاص لفيلم "العميل صفر" بحضور أبطاله وفريق العمل.. صور

أقيم عرض خاص لفيلم "العميل صفر" بحضور أبطاله بجانب عدد من نجوم الفن ومشاهير السوشيال ميديا وذلك بالتزامن مع انطلاقه بجميع دور العرض اليوم.



حضر العرض الخاص كل من أبطاله: أكرم حسني ومصطفى غريب ومنذر ريحانة والنجمة السعودية الشابة فاطمة البنوي وفيدرا والنجمة دينا وأيمن طعيمة وإسماعيل فرغلي وأيمن الشيوي ومصممة الأزياء ريم العدل والمخرج كريم العدل والسيناريست وائل عبدالله والمنتج لؤي عبدالله. بالإضافة إلى عدد من نجوم الفن مثل شيكو وهشام ماجد وأحمد فهمي ومحمد اوتاكا والملحن أمير طعيمة والمطربة كارمن سليمان وغيرهم من نجوم الفن.



تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطل مثل جيمس بوند، لكنه يفشل في ذلك ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية. فيلم "العميل صفر" حالياً بدور العرض.

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