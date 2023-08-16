صلاح عبدالله لأحمد السعدنى: أنت ابنى وبحبك

شهد تكريم الفنان صلاح عبدالله خلال حفل ختام المهرجان القومى للمسرح، لفته إنسانية من الفنان أحمد السعدنى، حيث قام بتقبيل يد الفنان صلاح عبدالله أثناء تكريمه.

ووجه الفنان صلاح عبدالله رساله من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" للفنان أحمد السعدنى "‏ ‏ماخلفتش صبيان لكن المولى رزقني أثناء مشواري في الحياة والفن بأولاد رائعين وإنت في مقدمتهم ياأحلى سِعد وأجمل أهلاوي

‏⁧‫بحبك يا سعدني‬⁩ باستك العافية يابني".

جدير بالذكر أن الفنان صلاح عبدالله قدم العديد من العروض المسرحية أبرزها" الهمجى" ، "حوده كرامه" ، "فيما يبدو سرقوا عبده" ، "البحث عن وظيفه" ، "خد الفلوس وإجرى".