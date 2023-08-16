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الأربعاء 16 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

صلاح عبدالله لأحمد السعدنى: أنت ابنى وبحبك

تكريم الفنان صلاح
تكريم الفنان صلاح عبدالله
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شهد تكريم الفنان صلاح عبدالله خلال حفل ختام المهرجان القومى للمسرح، لفته إنسانية من الفنان أحمد السعدنى، حيث قام بتقبيل يد الفنان صلاح عبدالله أثناء تكريمه.

ووجه الفنان صلاح عبدالله رساله من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"  للفنان أحمد السعدنى "‏ ‏ماخلفتش صبيان لكن المولى رزقني أثناء مشواري في الحياة والفن بأولاد رائعين وإنت في مقدمتهم ياأحلى سِعد وأجمل أهلاوي
‏⁧‫بحبك يا سعدني‬⁩  باستك العافية يابني".

جدير بالذكر أن الفنان صلاح عبدالله قدم العديد من العروض المسرحية أبرزها" الهمجى" ، "حوده كرامه" ، "فيما يبدو سرقوا عبده" ، "البحث عن وظيفه" ، "خد الفلوس وإجرى".

IMG_20230816_180903
IMG_20230816_180903
صلاح عبدالله أحمد السعدني المهرجان القومي للمسرح تكريم صلاح عبدالله