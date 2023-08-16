الأحد.. روائع أم كلثوم في أوبرا الإسكندرية

يقدم نجوم الموسيقى العربية، سهرة مع روائع أم كلثوم بقيادة المايسترو أحمد عامر، وذلك في الثامنة والنصف من مساء الأحد المقبل، على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، ضمن الفعاليات التى تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، خلال فترة الصيف.

يشارك في الحفل المطربات نهاد فتحي، وغادة آدم ، ورحاب مطاوع، والسورية بتول بنى.

يتضمن برنامج الحفل مجموعة متنوعة من أغاني زمن الفن الجميل، لكوكب الشرق أم كلثوم.

يشهد البرنامج الفنى للأوبرا خلال فترة الصيف مجموعة ضخمة من العروض المتنوعة تقام على مختلف مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور، إلى جانب عدد من المهرجانات السنوية الهادفة إلى تقديم ألوان من الفنون الجادة لمختلف الشرائح العمرية والاجتماعية من الجمهور .