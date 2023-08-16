بسبب زياد بوغطاس.. المحكمة الرياضية توقف قيد إنبي 3 فترات

حالة من القلق تسيطر على مسئولي نادي إنبي والمدير الفني تامر مصطفي بعد قرار المحكمة الرياضية الأخير بوقف القيد لمدة ثلاث فترات قادمة بسبب قضية التونسي زياد بوغطاس لاعب الفريق السابق.

كانت المحكمة غرمت إنبي 910 آلاف دولار قيمة المستحقات المتأخرة لزياد بوغطاس مع مهلة 45 يومًا للسداد وهو ما لم يحدث لتصدر قرارها الرسمي بإيقاف النادي عن القيد 3 فترات انتقالات.

وأكد محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي أن محاولات التوصل لحل مع اللاعب بتقسيط الغرامة مستمرة خاصة بعد رفض الطعن المقدم.

وأصبح النادي مهدد بعدم التعاقد مع لاعبين بالميركاتو الصيفي الحالي في حالة عدم سداد الغرامة المالية حيث يستطيع إنبي رفع هذا الإيقاف حال سداد قيمة الغرامة.

وتلقى إنبي إخطارًا رسميًا من المحكمة الرياضية الدولية برفض الطعن المقدم على قرار إيقافه عن القيد 3 فترات مقبلة .