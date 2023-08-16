اعتماد ترشيح محمد سعد نائبا للمنطقة الأولى لشمال إفريقيا للكاراتيه

اجتمع المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي للكاراتية صباح اليوم، وتم اعتماد تشكيل المنطقة الأولى لشمال إفريقيا.

يأتى الاجتماع على هامش البطولة الأفريقية للناشئين والشباب والكبار التى تستضيفها دولة المغرب الشقيقة، خلال الفترة من 13 وحتى 21 أغسطس الجاري.

تم اعتماد ترشيح الدكتور محمد سعد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه، نائب للمنطقة الأولى لشمال إفريقيا للكاراتية، في حضور كل من أنطونيو سبينوس رئيس الاتحاد الدولي، وطاهر المصباحي رئيس الاتحاد الافريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي، والكابتن محمد الدهراوى رئيس الاتحاد المصرى للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي، و النائب سيد نصر نائب رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للكاراتيه، وبعض رؤساء اتحادات شمال إفريقيا.

كانت قد بدأت الوفود في الوصول إلى المغرب من أجل المشاركة بالبطولة الأفريقية للكاراتيه، التى تقام فى الفترة من 13 إلى 21 أغسطس الجارى، ويشارك فيها المنتخب المصري للكاراتيه ببعثة مكونة من 49 لاعبا ولاعبة، على مستوى الشباب والناشئين والكبار، فى منافسات الكاتا والكوميتيه.