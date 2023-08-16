"ميدبنك" ينظم ندوات لتوعية الشباب بأهمية الشمول المالي

نظم ميدبنك ندوات الشمول المالي احتفالا باليوم العالمي للشباب في مركز شباب المعادي خلال الفترة من 11 حتى 13 أغسطس 2023.

شارك ميدبنك ببعض الندوات للتوعية المالية بهدف دعم وتمكين الشباب ورفع وعيهم المالي من خلال تقديم جلسات توعية لنشر الثقافة المالية و الرقمية و تعريف الشباب عن المنتجات و الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك و ذلك لتعزيز الشمول المالي.

شملت الندوات جلسات قدمتها إدارة الشمول المالي بميدبنك تهدف الى دعم الشمول المالي التي تتماشى مع استراتيجية الدولة لتمكين الشباب والسيدات وتطوير قدراتهم و ذلك من أجل اعدادهم للحياة العملية، مما يساهم في تمكينهم اقتصادياً واجتماعياً ونشر الوعي المصرفي لديهم، وذلك إيماناً من ميدبنك بأهمية دور الشباب في تنمية المجتمع.

كما شملت الندوات جلسات عن أهمية التعامل مع البنوك وكيفية اصدار البطاقات الالكترونية بأنواعها المختلفة واخيرا تفاصيل عن حسابات الشمول المالي، وقام موظفو البنك بفتح حسابات الشمول المالي واصدار البطاقات المدفوعة مقدما بعد جلسات التوعية حيث ان ميدبنك يضع عملائه والشباب على رأس أولوياته.

أعربت أمنية ِشاهين رئيس قطاع التجزئة المصرفية، عن سعادتها بمشاركة ميدبنك في ندوات الشمول المالي للشباب، مؤكدة أن دعم الشباب يأتي تحت شعار ميد بنك "نعمل لمستقبلك" حيث يولي البنك اهتمامًا كبيرًا بتحقيق رؤية مصر 2030 وتعزيز آليات الشمول المالي، والتحول الرقمي، وتقديم أفضل الخدمات المصرفية، مؤكداة ان ميدبنك يهدف الى تمكين الشباب ودعمهم من خلال اتاحة منتجات مصرفية متميزة تقدم خصيصا لهم و ايضا تقديم جلسات لزيادة الوعي المالي بما يتماشي مع استراتيجية الدولة لتمكين الشباب ودعمهم.

جدير بالذكر أن ميدبنك عقد ندوات تثقيفية لأكثر من 1500 شخص لرفع الوعي المالي للشباب ، في محافظات القاهرة والجيزة وبورسعيد، بجامعة حلوان وجامعة ٦ أكتوبر ونادي بورسعيد الرياضي، في إطار فعاليات الشمول المالي للاحتفال باليوم العالمي للشباب خلال العام الماضي.