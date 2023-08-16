"الزراعة" تنفذ برامج تدريبية لتوطين صناعة الحرير بمحافظات الصعيد

أعلن معهد بحوث وقاية النباتات عن تنظيم سلسلة من البرامج التدريبية تحت عنوان "إنتاج الحرير الطبيعي كأحد آليات التنمية المستدامة" تبدأ خلال الفترة 21-22 أغسطس الجاري بمحافظة سوهاج و23-24 أغسطس بمحافظة قنا بالتعاون مع مديريات الزراعة بالمحافظتين.

وقال الدكتور أحمد عبد المجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات، أن هذه البرامج التدريبية مجانية وتهدف إلى نشر الوعي بأهمية مشروع الحرير كأحد المشروعات الإنتاجية المستدامة حيث نقدم كافة أشكال الدعم الفني بتعظيم الاستفادة من نواتج البحوث العلمية وتطبيقاها في برامج تربية دودة الحرير التوتية للوصول بإنتاج وتصنيع الحرير الطبيعي المحلي للمقاييس العالمية، مما سيمثل تطورا في عمليات الإنتاج لتغطية إحتياجات السوق المحلي من الحرير، فضلا عن القيمة المضافة لصناعة الحرير الطبيعي.

وأشار “عبد المجيد” ان البرامج التدريبية تشتمل على عدة محاور هامه منها التدريب على إكثار التوت وأفضل الطرق لزراعته والعناية به، التعريف بطرق تربية الأعمار الصغيرة والكبيرة لديدان الحرير وإنتاج الشرانق وكيفية حلها لإنتاج الحرير الخام كما يشمل التدريب على تشخيص الأمراض أو الآفات التي تصيب ديدان الحرير وأهم طرق الوقاية والتغلب عليها. يحاضر في البرامج التدريبية نخبة من الأساتذة والباحثين المتخصصين من قسم بحوث الحرير بالمعهد.

وأكد ان ذلك يأتي في إطار تنفيذ رؤية القيادة السياسية في إحياء وتوطين صناعة الحرير الطبيعي في مصر من خلال استهداف تدريب شباب الخريجين والمرأة والراغبين في إنشاء مشروعات صغيرة، وتحت مع تكثيف كافة أشكال الدعم الفني في مجال تربية دودة الحرير وتقديم الإرشادات والتوصيات الفنية اللازمة، وذلك تحت اشراف الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

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