ميدفيديف: الغرب لا يكترث بأوكرانيا وهدفه كسب المال لمجمعه الصناعي العسكري

أعلن نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري ميدفيديف، أن الغرب لا يكترث بأوكرانيا وغير مهتم بالمفاوضات، مشيرا إلى أن هدف الغرب هو كسب أكبر قدر ممكن من المال لمجمعه الصناعي العسكري.

وقال ميدفيديف للصحفيين، خلال زيارة لمنتدى "الجيش -2023": "الغرب يتحدث أن الوقت حان للجلوس إلى الطاولة وبدء مفاوضات حول الحل السلمي، وهذا كله مكر وخداع"، منوها بأن الدول الغربية تريد الاستمرار في تدوير رحى الحرب لكسب الأموال.

وأضاف: "أن العسكريين الروس يحرقون المعدات الحربية الغربية الموردة إلى كييف وسيواصلون ذلك"، موضحا أن الغرب يستأنف بشكل دوري الحديث حول ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات لإيجاد بعض التسويات على خلفية الخسائر التي يتكبدها.