الداخلية: ضبط 323 قضية مخدرات وتنفيذ 63349 حكم قضائى خلال 24 ساعة

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة.

أسفرت جهود الحملات خلال24 ساعة عن ضبط 323 قضية مواد مخدرة، بإجمالى 369 متهم ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (124،870 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (44،050 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (23،175 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (31،150 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (2،910 كيلو جرام).

كمية من مخدرالشابو وزنت (2،870 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (1،510 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (160 جرام).

عدد (3607) قرص مخدر.



كما تم ضبط 89 قطعة سلاح نارى بحوزة 82 متهم، وتنفيذ 63349 حكم قضائى متنوع، ضبط 38 متهم هاربين من أحكام قضائية، وضبط 19 متهم من القائمين بأعمال البلطجة، ضبط (218) دراجة نارية مخالفة،

وأسفرت جهود الحملات إيضا عن ضبط 26536 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 50 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (10) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.