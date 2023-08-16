المقاولون العرب يكرم الجوهري قبل الرحيل.. واللاعب يرد برسالة مؤثرة

حرصت إدارة نادي المقاولون العرب ممثلة في المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة والجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن شوقي غريب على إقامة حفل تكريم للاعب يوسف الجوهري عقب انتهاء مران الأمس بعد موافقة النادي على رحيل اللاعب للنادي المصري.

وكان التكريم بمثابة لفتة طيبة من إدارة النادي والجهاز الفني ورسالة قوية في الوسط الرياضي أنه ليس شرطا أن يكون هناك خلافا في الانتقال من ناد إلى ناد.

يوسف الجوهري ابن قطاع الناشئين في نادي المقاولون العرب تحدث وقال إنه فخور بكونه أحد أبناء تلك القلعة العريقة موجها الشكر للجهاز وزملائه اللاعبين متمنيا لهم التوفيق

وفي نفس الوقت أكد المهندس محمد عادل عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة أن النادي لايقف أمام مصلحة ابناؤه مطالبا إياه بأن يكون التزامه في ناديه الجديد انعكاس لكل من يتخرج من نادي المقاولون العرب .

ووجه الكابتن شوقي غريب الشكر ليوسف الجوهري والروح التي أبداها متمنيا له التوفيق في المرحلة المقبلة مؤكدا له أن باب المقاولون العرب سيظل مفتوحا له وقتما يريد العودة .

لم يكتف يوسف الجوهري بالكلمات التي ألقاها وإنما وجه رساله مؤثره لزملائه على (جروب اللاعبين ) جاء نصها كالتالي:

(..شكرا لكم علي وقفتكم جمبي ..النادي والجهاز واللعيبة ....انتم انضف ناس تعاملت معها وربنا يكرمكم وتعملوا موسم أحسن من اللي فات ...وبشكر أبويا الكابتن شوقي غريب علي وقفته جمبي في كل فتره في حياتي والجهاز الفني كله ....محدش اتأخر عني في حاجة ولو كان فيه تقصير فهو مني ...وانتم كلكم اخواتي الكبار ومش عاوز حد يكون زعلان مني في حاجه سواء كبير او صغير وربنا يكرم واشوفكم علي خير ).

ورد الكابتن شوقي غريب على رسالة الجوهري برسالة مؤثرة جاء نصها كالتالي:

(والله يايوسف المفروض اننا اللي نشكرك علي روحك وحبك للنادي وفعلا انت زي ولادي وبأسم الجهاز إذا كان هناك تقصير في حقك فتقبل عذرنا وسيظل نادي المقاولون العرب هو بيتك الأول مفتوح لك دائما )".

وعلى الجانب الآخر يواصل فريق المقاولون العرب تدريباته على فترتين ضمن معسكر الإعداد للموسم الجديد.