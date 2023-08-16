رئيس مدينة الشهداء يتفقد مشروعات "حياة كريمة" بكفر دنشواي

قام طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، يرافقه عبد الستار بدر رئيس الوحدة القروية بزاوية الناعورة بجولة ميدانية تفقد خلالها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية كفر دنشواي، حيث تفقد أعمال توصيل خطوط الصرف الصحي والغاز، والتشطيبات النهائية بوحدة طب الأسرة، ومحطة رفع الصرف الصحي، ومركز الشباب بالقرية.

يأتي ذلك بناءً على تعليمات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة المستمرة لكافة الأعمال لضمان تحقيق معدلات أعلى من الإنجاز وفق المعايير، والمواصفات المطلوبة.

كما قام رئيس مركز ومدينة الشهداء، بجولة ميدانية مفاجئة سيراً على الأقدام بشوارع زاوية الناعورة للوقوف على مستوى النظافة بالشوارع وجّه على إثرها انذاراً شديد اللهجة لشركة النظافة بفسخ عقدها في حالة عدم رفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وشدد رئيس المدينة على عدم ترك تجمعات للقمامة بشوارع القرى لعدم تكون بؤر تسيء إلى المظهر العام وتُضر بالصحة العامة للمواطنين مؤكداً على ضرورة الحفاظ على المظهر الجمالي للشوارع، وأن رضا المواطن عن مستوى الخدمة هو معيار نجاح شركة النظافة.