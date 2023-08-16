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الأربعاء 16 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بعد التصالح .. إخلاء سبيل المتهم باصابة كلب ببندقية رش بالزيتون

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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امرت جهات التحقيق بالزيتون اليوم باخلاء سبيل شاب اطلق رش ببندقية مورس علي كلب من شرفة المنزل عقب التصالح مع مالكه . 
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في كشف ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بإطلاق النار على كلب من شرفة منزله مُستخدماً بندقية رش وإحداث إصابته.
بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد المتهم وضبطه وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة، وبحوزته بندقية رش.
بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأنه يقوم بذلك لتخويف الكلاب لصرفهم من أسفل العقار سكنه لتسببهم فى إزعاجه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

إجراء التحريات التواصل الاجتماعي النيابة العامة فيس بوك قسم شرطة الزيتون مديرية أمن القاهرة