عميد معهد الفنون المسرحية أول الحاضرين في العرض الخاص لفيلم "العميل صفر"

رصدت عدسة البوابة نيوز فعاليات العرض الخاص لفيلم العميل صفر ، حيث حرص الدكتور أيمن الشيوي والذي تولى مؤخرا منصب عميد المعهد العالي للفنون المسرحية على حضور العرض الخاص للفيلم والتواجد على الريد كاربت.

وشهد فيلم العميل صفر حضور عدد من نجوم الفن وكان من أبرزهم الفنان أكرم حسني ، حيث أقيم العرض الخاص في أحد سينمات السادس من أكتوبر.

فيلم العميل صفر بطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد وأسماء أبو اليزيد ومصطفى غريب ومنذر رياحنة والنجمة السعودية الشابة فاطمة البنوي وفيدرا، أيمن طعمة، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي. الفيلم فكرة محمد سامي، وسيناريو وحوار وائل عبد الله، ومن إنتاج لؤي عبد الله وإخراج كريم العدل.