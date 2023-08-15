الصحة الكويتية: رصد متحور "5.EG" أحد المتحورات الفرعية لكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن رصد متحور (5.EG) الذي يعد أحد المتحورات الفرعية لمتحور فيروس أوميكرون من فيروس (كورونا) في إطار متابعتها المستمرة للوضع الصحي داخل دولة الكويت.

وقالت الصحة الكويتية -في بيان لها اليوم الثلاثاء- إن ظهور تلك المتحورات يعتبر أمرا متوقعا ولا يدعو للقلق لافتة الى أنه تم رصده في نحو 50 دولة حول العالم.

وأشارت إلى أنه استنادا للمعطيات العلمية الأولية فلا يوجد دليل على أن المتحور الجديد أكثر خطورة من المتحورات الأخرى والتي رصدت مسبقا غير أنه لوحظ سرعة انتشاره في بعض المناطق حول العالم مؤكدة في الوقت ذاته على استقرار المؤشرات التقييمية للوضع الصحي والسريري داخل الكويت.

ولفتت الصحة الكويتية إلى أن ظهور مثل تلك المتحورات يعد أمرا متوقعا ولا يدعو للقلق حيث إن التحورات من السمات الأساسية للفيروسات مضيفة أنه في حال ظهور أية أعراض أو علامات لعدوى تنفسية ضرورة عدم مخالطة الآخرين.

ودعا البيان إلى استكمال التطعيمات الموسمية ذات الصلة بالأمراض التنفسية المعدية وبشكل أخص بالنسبة لفئات ذوي عوامل الاختطار والالتزام بإجراءات الوقاية للممارسين الصحيين ورواد المؤسسات الصحية العلاجية.