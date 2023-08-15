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الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على قائمة منتخب شابات الكرة الطائرة تحت 21 سنة

المنتخب الوطني لشابات
المنتخب الوطني لشابات الكرة الطائرة تحت 21 سنة
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أعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري للشابات للكرة الطائرة تحت 21 سنة بقيادة ماجد مصطفى، عن قائمة المنتخب المشاركة في منافسات بطولة العالم المقرر إقامتها في المكسيك خلال الفترة من 15 وحتى 26 أغسطس الجاري.

وغادرت بعثة المنتخب المصري للشابات مطار القاهرة الدولي متجهة إلى دولة المكسيك، صباح اليوم الثلاثاء.

وتضم قائمة المنتخب المصري للشابات 12 لاعبة وهم: ”جنى رأفت، هنا تامر في مركز المعد ، نور إيهاب، ندى حمدي في مركز 2، سلمى يوسف، ملك إسماعيل، فريدة هشام في مركز 3، تقى مدحت، شهد الفقي، فريدة الحناوي، فريدة سعدة في مركز 4، بالإضافة إلى الليبرو حبيبة زعتر”.

ويترأس بعثة منتخب مصر في بطولة العالم بالمكسيك، الدكتور مهندس محمود الفقي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، بينما يقود المنتخب المصري فنيًا الكابتن ماجد مصطفى، بالإضافة إلى نجلاء فوزي مدربًا عامًا، و محمد انور المدرب المساعد، و مصطفى صالح محلل أداء، د. منه الله الشرقاوي علاج طبيعي.

ويتواجد المنتخب المصري للشابات ضمن منتخبات المجموعة الأولى في بطولة العالم بجانب كلًا من: ”منتخب المكسيك، تايلاند، اليابان، بالإضافة إلى مصر”.

يذكر أنه قد حصد المنتخب المصري لقب بطولة إفريقيا للشابات تحت 21 عامًا للكرة الطائرة، بعد تغلبه على تونس في المباراة النهائية، التي أقيمت أغسطس العام الماضي 2022.

لشابات كرة الطائرة ماجد مصطفى بطولة العالم المكسيك