غدًا.. سيمون تحيي حفلًا في السعودية لأول مرة

تحيي الفنانة سيمون، حفلا غنائيا جديدا، في التاسعة مساء غد الأربعاء، على خشبة مسرح بينش مارك، بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية لأول مرة.

يتضمن برنامج الحفل تقديم باقة من أشهر أغاني سيمون القديمة والحديثة منها: "الروح الفرفوشة، وأتغير علشاني، والدنيا تروق، ومية مية، وفي حاجة كده، وكان زمان، ومش نظرة وابتسامة، والحياة، وبتكلم جد، وعينه مني، وسقف سقف، وتاكسي" وغيرها من الأغاني.

وكانت الفنانة سيمون كتبت على حسابها الشخصي عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلة: "أول مرة أزور المملكة العربية السعودية، وأول حفلة في حياتي هناك مع أصدقائي المطربين، أتمني تكون حفلة جميلة بيكم وبينا وبالقائمين على الحفل في انتظاركم غدا الأربعاء 16 أغسطس.. يالا بينا".

وقد أحيت الفنانة سيمون، حفلا جماهيريا كبيرا، بساقية عبدالمنعم الصاوي، في الثاني والعشرين من يوليو الماضي، وهى المرة الثانية التي تقدم فيها حفلًا بالساقية، ورفع الحفل لافتة كامل العدد، بحضور عدد من الفنانين والشخصيات العامة.

وتعد أغنية "أتغير علشاني" أحدث الأعمال الغنائية للمطربة سيمون، التي طرحت هذا العام 2023 في يناير الماضي، وهي من فيلم "بدلة وفستان". والأغنية كلمات وإخراج روماني سعد، وألحان أن الفريد، وتوزيع ومكساج شادي فكري.

