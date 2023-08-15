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الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي يستعيد عمرو السولية في فترة الإعداد

عمرو السولية
عمرو السولية
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أكد مصدر داخل الأهلي جاهزية عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم للتواجد بشكل طبيعي في بداية فترة الإعداد للموسم الجديد. 

وأضاف أن السولية تعافي من الإصابة في العضلة الخلفية وسيكون تحت تصرف الجهاز الفني في فترة الإعداد بعد أن أنهى اللاعب تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة. 

وتنطلق فترة إعداد الأهلي للموسم الجديد يوم 24 أغسطس الجاري على ملعب التتش بالجزيرة قبل السفر إلى النمسا لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد يوم 28 من الشهر ذاته. 

وكشف مصدر داخل الأهلي موقف النادي من احتراف محمد مجدي أفشه لاعب الفريق مستقبلا وذلك بعد إعلان تجديد تعاقده مستقبلا. 

وأضاف: الأهلي لن يقف أمام اللاعب حال تلقيه عرض احتراف مناسب خلال الفترة القادمة وهناك تفاهم مشترك بين النادي واللاعب في هذا الملف. 

وأوضح أن اللاعب وقع على بياض وجدد ثلاث سنوات بما فيها الموسم القادم لإثبات رغبته في استكمال رحلته مع النادي وهو أمر مقدر للغاية ولكن حال وصول عرض احتراف مغري ومع رغبة اللاعب في الاحتراف بالتأكيد سيتم مناقشة الأمر بما يحقق مصلحة النادي وأفشة. 

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