حضارة مصر القديمة ضمن أنشطة ثقافة الإسماعيلية

قدمت المواقع الثقافية بالإسماعيلية، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن البرامج المقدمة للرواد بفعاليات مبادرة "ثقافتنا فى اجازتنا" التى تقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

وضمن الفعاليات عقدت مكتبة أبو صوير الثقافية محاضرة بعنوان "حضارة مصر القديمة وضفاف النيل" ضمن نشاط الثقافة العامة بالموقع تحدث بها أحمد حليم مدير الوعي الأثري بمنطقة آثار الاسماعيلية، وذلك بالإدارة الزراعية بأبو صوير، وتحدث في بعض النقاط عن الحضارة المصرية القديمة، وكيفية الحفاظ على الآثار وضرورة تنظيم رحلات عمالية ومدرسية لزيارة الأماكن الآثرية، للتوعية بقيمتها ودورها وما قدمته في الحضارة الإنسانية.

واستمرارا للفعاليات المقدمة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، والتي ينظمها فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، عقدت مكتبة القصاصين الثقافية محاضرة بعنوان "التنمر" فى الأسرة والمدرسة والمجتمع وكيفية التعامل معه ضمن نشاط مكتبة القصاصين وتحدث المحاضر محمد إبراهيم بالإدارة الصحية بالقصاصين، وفي بيت ثقافة الطفل القنطرة شرق أقيمت ورشة حكي بعنوان "عروس النيل بين الحقيقة والأسطورة" تم من خلالها مناقشة أهمية النيل لمصر ومكانته لدى المصريين والحديث عن حكاية عروس النيل كما جاءت في التراث الشعبي.

كما عقدت محاضرة بعنوان "أهمية الوعي والثقافي" وتفعيل طاقات الشباب بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للشباب، تلى المحاضرة عرض فنى لفرقة الإنشاد الديني وذلك ضمن نشاط بيت ثقافة التل الكبير.